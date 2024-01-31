

ذكر الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، أن الخسارة أمام منتخب الأردن بنتيجة (2-3) كانت بسبب طرد اللاعب أيمن حسين الذي حصل على البطاقة الحمراء (77)، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا الأفضل في المباراة خاصة في الشوط الثاني حتى طرد حسين الذي كان مؤثرا في نتيجة المباراة رغم أن المنتخب العراقي كان الأفضل»، مضيفا: توقيت الطرد جاء في وقت صعب ولم تكن لدينا أي سبل لإيجاد طرق حل أخرى لأن المنتخب استكمل كل تبديلاته في المباراة، لافتا الى أن الجميع يتحمل مسؤولية المباراة.



وأكد مدرب المنتخب العراقي أن هدفه هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأنه سيتقبل أي ردة فعل نتيجة الخسارة.



وأشار الإسباني كاساس إلى أن مساندة الجماهير للمنتخب العراقي كانت جيدة خلال البطولة وتقدم لهم بالشكر وتمنى أن يفهم الجمهور العراقي أسباب الخسارة.