

أبدى ماركيز لوبيز، مدرب قطر عدم رضاه، عن أداء فريقه رغم فوز أصحاب الضيافة 2-1 على فلسطين والتأهل لدور الثمانية بكأس آسيا لكرة القدم أمس الأول. وقال لوبيز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لم نقدم الأداء المطلوب لكن المهم أننا تأهلنا، هذا يحدث أحيانا عندما لا تلعب بشكل جيد لكنك تفوز، ركضنا كثيرا لكن الأداء لم يكن مقنعا هجوميا أو دفاعيا وارتكبنا أخطاء وكان يجب أن نلعب بهدوء وصبر أكبر».



وذكر لوبيز أن المواجهة كانت صعبة بسبب الأجواء الاستثنائية والمفعمة بالعواطف بسبب الوضع في فلسطين، لافتا إلى أن المعاناة الدفاعية لم تكن بسبب الاستهانة بالمنافس. وقال: «أحيانا تحدث هذه المعاناة ولا تعرف السبب، لم يكن تقليلا من منتخب فلسطين الذي نكن له الاحترام ويملك لاعبين بارعين ولعبوا بروح وشجاعة، لكن الأمر الإيجابي أننا تأهلنا».