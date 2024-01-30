2.3 مليار دينار الإنفاق الرأسمالي و4.6 مليارات دينار للدعومات و14.8 مليار دينار رواتب





أعلنت وزارة المالية لدولة الكويت أمس عن تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2024/2025 إلى مجلس الوزراء الذي أصدر مراسيم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، حيث تبدأ موازنة 2024/2025 في الأول من أبريل 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، وتتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 2.29 مليار دينار، ومن المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزا ماليا يبلغ 5.89 مليارات دينار، بانخفاض يبلغ 13.5% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.



وبهذه المناسبة، صرح وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور علي المضف «نتطلع إلى العمل والمزيد من التعاون مع مجلس الأمة على إقرار مشروع قانون الميزانية العامة الجديد، كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أخواتي وإخواني العاملين في وزارة المالية على جهودهم المبذولة في إعداد الميزانية العامة للدولة».



وحول أبرز ملامح ميزانية دولة الكويت للسنة المالية 2024/2025، قالت وزارة المالية ان إجمالي الإيرادات المقدرة في الميزانية تبلغ 18.7 مليار دينار، وقدرت الإيرادات النفطية عند 16.23 مليار دينار مما يعكس انخفاضا بنسبة 5.4% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.



وقدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.42 مليار دينار مما يعكس ارتفاعا بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2024.

وتم تقدير سعر البرميل على أساس 70 دولارا للبرميل كمعدل للسنة، وبلغ إجمالي المصروفات المقدرة 24.5 مليار دينار، ونسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات تبلغ 79.4%، ونسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات تبلغ 9.3%، ونسبة المصروفات الأخرى (باقي المصروفات) من إجمالي المصروفات 11.3%.

التوازن المالي



ومن المقدر أن تسجل الكويت عجزا ماليا يبلغ 5.89 مليارات دينار، بانخفاض يبلغ 13.5% عن الموازنة الحالية المنتهية في 31 مارس 2024.

هذا ويبلغ سعر التعادل 90.7 دولارا للبرميل.



وذكرت الوزارة أن أهم أسباب النقص والزيادة في المصروفات تتمثل في تخفيض اعتماد الباب الثاني ـ السلع والخدمات ـ وتتركز في نوع وقود تشغيل المحطات لوزارة الكهرباء والماء بمبلغ 1.199.621 مليون دينار، وتخفيض في وزارة الصحة بمبلغ 192 مليون دينار، وتخفيض الباب الخامس ـ الإعانات ـ دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا لوزارة النفط بمبلغ 100 مليون دينار، وتخفيض بند الدعوم بمبلغ 59.302 مليون دينار بوزارة التجارة والصناعة، وتخفيض باقي الجهات بمبلغ 116.547 مليون دينار، قابل ذلك زيادة لوزارة الصحة بمبلغ 102.262 مليون دينار للتأمين الصحي للمتقاعدين شامل ربات البيوت.



وبينت الوزارة أن عدد الوظائف المنشأة للتعيين بمشروع ميزانية السنة المالية 2024/2025 تبلغ 23.732 وظيفة، وأنه تم تقدير مشروع ميزانية النفقات الرأسمالية بمبلغ 1.450 مليون دينار (مشاريع مستمرة 877.3 مليون دينار والصيانة الجذرية 571.4 مليون دينار والمشاريع الجديدة 1.3 مليون دينار ويبلغ عددها 55 مشروعا إنشائيا).



كما ذكرت أيضا أنها وضعت توقعات محافظة للإيرادات النفطية، حيث إن معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دولارا، وهو مماثل لموازنة السنة المالية الحالية، مما يؤدي إلى عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5.8 مليارات دينار.