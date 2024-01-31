استبقت ميليشيا كتائب حزب الله العراقية رد واشنطن على مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية بالأردن، معلنة تعليق عملياتها ضد القوات الأميركية.



وقالت كتائب حزب الله العراقية، في بيان مساء أمس، إنها علقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية بالمنطقة في قرار يهدف إلى عدم «إحراج» الحكومة العراقية، ودعت مقاتليها إلى «الدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم».



وأكدت ميليشيا حزب الله العراقية إن أيران كانت «تعترض» على عملياتها ضد القوات الأميركية، مضيفة أن طهران «لم تكن تعلم» عن عملياتها ضد القوات الأميركية.



يأتي هذا بعدما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أمس إن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.



وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا.



وقال كيربي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية خلال توجهها إلى ولاية فلوريدا «أعتقد أنه يمكنكم أن تتوقعوا منا الرد بشكل مناسب. من الممكن أن تروا ردا متعدد المراحل في هذه الحالة، ليس مجرد إجراء واحد، بل ربما إجراءات متعددة».