عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان جميع موظفي الوزارة من الكويتيين الى ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية. وقالت الحمدان في تعميم اصدرته انه استنادا إلى المادة رقم 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/79 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1993 بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بمتابعة صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين. ونشرة الوزارة رقم 130 الصادرة في 17/11/2023 بشأن الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية والمتضمنة إلزام الموظف الذي يتقاضى العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج عن أبنائه من الذكور والإناث تقديم إقرار بذلك كل 6 أشهر، موضحا فيه الحالة الاجتماعية وما يحدث من تغييرات مؤيدا بالمستندات. وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة بما يقع به بعض الموظفين من تجاوزات بالصرف لعدم التزامهم بتحديث إقرار العلاوة الاجتماعية كل ستة أشهر.



فعلي جميع موظفي وزارة التربية من الكويتيين (ذكور/ إناث) من ذوي الصلة بضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى 30/6/2024 وذلك من خلال الخدمة الفعالة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والتي تتيح لموظفي الوزارة من الذكور والإناث ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية عن الأبناء بتحديث بياناتهم، وذلك بتعبئة نموذج الإقرار وإرساله إلى قسم البدلات والعلاوات إدارة الموارد البشرية.