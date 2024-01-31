العيار: نقدم للمرة الأولى في الخليج «براند عالمي» للحقائب المصنوعة من جلود التماسيح



حنان عبدالمعبود



تحت شعار «كيف تأكل الخبز الفرنسي»، انطلق أول من أمس معرض فريد ضم مجموعة مميزة من الأزياء والمجوهرات والحقائب والاكسسوارت والتحف.



وفي هذا السياق، قالت إيناس سعود المرزوق، وهي أحد المنظمين للمعرض، انه فريد من نوعه، مشيرة إلى ان الفكرة قد تكون بعيدة تماما عن العنوان إلا أن العامل المشترك هو الأناقة، حيث يتمتع الفرنسيون دائما بالأناقة والرقي.



وأضافت المرزوق: تم انتقاء نخبة الشركات والجهات للمشاركة في المعرض، حيث اخترنا مكانا أنيقا للمعرض وهو «دار حمد» ويتراوح عدد المشاركين من 10 إلى 12 شركة فقط لتكون المعروضات مميزة ومختلفة، وبالرغم من كوننا قريبين من شهر رمضان الكريم فإننا لم نضع الستايل الرمضاني ضمــــن معروضاتنـــا، وحرصنا على أن تكون المعروضات مناسبة لكل الأوقات والمواسم.وأوضحت أن المعروضات تشمل المجوهرات والاكسسوارات، والجلود الفاخرة وأزياء من أشهر المصممين، بالإضافة الى قسم خاص بـ «الأنتيك» والذي شاركت به واحدة من هواة جمع التحف الفريدة.



من جانبها، قدمت مدير عام شركة المعالي للتجارة العامة والتجزئة حصة العيار وهي أحد المشاركين بالمعرض الشكر للمنظمين واختصت شهد بورحمة وفيّ البصيري.



وقالت العيار: لدينا وكالة جديدة للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي وهي «جوليو فرانكو» من كولومبيا، وهي براند عالمي متخصص في المنتجات المصنعة من جلود التماسيح، ويتم منها عمل الحقائب التي نستخدمها، والشركة معروفة حيث تقوم بالتوريد عالميا لكل الماركات العالمية الشهيرة، لافتة إلى أن أسعارها في متناول الجميع، لأن لديهم مزارع للتماسيح، حيث يسهل الحصول على الجلود مما يجعل أسعارها جيدة.



وأشارت إلى أن هناك متجرا متخصصا لهذه الماركة بالكويت، بالإضافة الى إمكانية عمل طلبات للتصنيع الخاص، لافتة الى أن الشركة هي الوكيل الحصري لهذه المنتجات بمنطقة الخليج، مبينة أن الحقائب ومنتجات أخرى متوافرة بكل الألوان، وبالرغم من توافر جميع الألوان فإن هناك ألوانا تشكل موضة للعام، لافتة الى أن البنفسجي المائل للعنابي لون هذا العام ويطلق عليه لون «الثراء» وتم عمل حقائب بمختلف المقاسات بنفس اللون، كما تم إدخال ألوان أخرى لتكون الحقيبة الواحدة بها أكثر من لون وبالحجم المفضل. وبينت أن الحقائب لها مسميات حسب التصميم، فهناك الحقيبة «فلما»، و«حصة» و«مالي» وغيرها، مؤكدة ان الحقائب مختلفة الأحجام ويمكن التغيير في الألوان، حيث نتسلم من الشركة المصنعة دستة كاملة مع الألوان المفضلة وبمختلف الأحجام، مشيرة الى أن التصاميم كثيرة إلا أنها تعمل على خط معين مخصص للخليج، حيث تختلف الاستخدامات.



وذكرت أنه خلال الفترة المقبلة ستعمل على إدخال ألوان أكثر بالحقائب، والتغيير فيها باليد سواء كانت سلسلة أو جلدا، وكذلك عمل خطوط إنتاج جديدة من أحزمة وأحذية.