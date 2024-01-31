ودع منتخب المغرب منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بالخسارة من نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في القمة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وبذلك تواصلت مفاجآت النسخة الحالية التي شهدت أيضا توديع حامل اللقب السنغال أمس أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح ومن قبله بيوم المنتخب المصري بنفس السيناريو أمام الكونغو الديمقراطية، كما شهد دور المجموعات خروجا حزينا لكل من الجزائر وتونس وغانا.

وجاء الهدف الأول من انفراد عبر اللاعب إيفيدنس ماكجوبا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 95 سجل موكوينا هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي لمواجهة نظيره الرأس الأخضر وذلك على ملعب " ملعب شارليس كونان باني" السبت المقبل 3 فبراير.

وأهدر "اسود الاطلس" عدة فرص خلال أحداث الشوط الأول، وقد سجل نصير مزراوي هدفا لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، كما أضاع أشرف حكيمي فرصة التعادل عندما سدد ضربة جزاء احتسبت للمغرب في الدقيقة 87 في القائم، وبينما احتسب حكم اللقاء 10 دقائق بدلا من الضائع تعرض سفيان أمرابط للطرد في الدقيقة 92 حيث منع لاعب جنوب افريقيا من الانفراد بياسين بونو، ورغم ذلك نجح موكوينا في تسديد الكرة الحرة المباشرة ببراعة فوق حائط الصد مسجلا الهدف الثاني الذي قضى على آمال المغاربة في محاولة تعديل النتيجة.