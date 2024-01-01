«نعالج مشكلاتنا بروح فكاهية دون غضب»

كاثرين زيتا جونز، الممثلة الأميركية، تفصح عن سر نجاح زواجها من الممثل مايكل دوغلاس رغم فارق السن بينهما. وتضيف: السر الآخر هو أن كل منا يحترم المساحة الشخصية للآخر.