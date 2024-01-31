فرحان الشمري

احالت الحكومة إلى مجلس الأمة رسميا المرسوم رقم 2024/5 باحالة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2025/2024 .

وجاء في المرسوم : تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 18,662,209,000 د.ك ثمانية عشر مليار وستمائة وإثنان وستون مليون ومئتان وتسعة ألف دينار وتقدر المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2025/2024 بمبلغ 24,555,000,000 د.ك أربعة وعشرون مليار وخمسمائة وخمسة وخمسون مليون دينار موزعة على الأبواب المدرجة بالجدول

ويقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 5,892,791,000 د.ك (خمسة مليار وثمانمائة وإثنان وتسعون مليون وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار).

وتضمن المشروع بقانون 41 تقريرا تتضمن تقارير مشاريع ميزانيات الدولة المستقلة والملحقة