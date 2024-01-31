دمشق - هدى العبود



تحت شعار «الفنانون ملتزمون بقضايا المجتمع ويسهمون بإبداعهم في بناء الوطن والإنسان»، عقدت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق اجتماعها السنوي للهيئة العامة للفرع، وذلك على مسرح الحمراء بحضور محافظ دمشق م.محمد كريشاني، والنقيب الفنان محسن غازي، وعدد من الشخصيات البارزة في سورية، حيث تم تكريم عدد من النجوم المتقاعدين تقديرا لمسيرتهم الفنية.



«الأنباء» تلقت دعوة لحضور الاجتماع، وردا على سؤال لنا بأن المؤتمر لم يكن حدثا تقليديا كعادته، والتزام بتطبيق شعاره ألا وهو «الالتزام بقضايا الوطن والفنان الإنسان الذي قدم حياته من أجل فن راق وأصيل»، قال الفنان محسن غازي: حقيقة لأول مرة يحدث ذلك خلال انعقاد مؤتمر الفرع ومؤتمرات الفروع، اليوم عمدنا إلى تكريم زملائنا المتقاعدين وأسرهم، لأن الفنان المتقاعد أعطى الكثير من حياته وصحته ووقته، وكان ملتزما بمسيرته الفنية النبيلة، وسنعمل من خلال نقابتنا على التكريم للبقية ورد الجميل لهم لما قدموه من إبداعات جعلت من الفن السوري في طليعة الفن العربي والعالمي.



وتحدثنا مع الفنان الموسيقار هادي بقدونس، فقال: اليوم نرد ولو جزءا بسيطا للفنانين الكبار لأنهم علمونا وأسسوا هذه النقابة وواجب علينا كقياديين أن نقدم لهم الشكر والتكريم، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ النقابات بسورية، وقليل ما نقدمه لهم لأنهم امتعونا بفن راق وضحوا من أجله بصحتهم ووقتهم.



أما الفنانة تماضر غانم نقيبة فناني ريف دمشق، فقالت: اليوم نحن نكرم مجموعة من زملائنا الفنانين المؤسسين المبدعين لنقابة الفنانين وهم أصحاب الفضل بتأسيس النقابة، وكانت فكرة نقيب الفنانين محسن غازي أن يكرم الزملاء خلال انعقاد مؤتمر فرع دمشق، وحقيقة لهذا التكريم الأثر الطيب في نفوسهم، ومهما قدمنا لهم لا نكفيهم حقهم، فهم الأم الحقيقية لنا جميعا كأسرة فنية.



وقال الفنان والمخرج مظهر الحكيم: هذا التكريم دعم لمسيرة الفنان وذكرى جميلة لما قدمه لبلده ووطنه وللوطن العربي والعالم، وأقول العالم لأن هناك فنانين سوريين وصلوا إلى العالمية، وأعمالنا ترجمت بلغات العالم المتحضر، وشكرا للنقابة على تلك الالتفاتة الكريمة، وأعتبرها خطوة جبارة في حياة الفنان فيلدا سمور، وهي فرصة للقائنا كفنانين مع بعضنا البعض من مصورين وفنيين ونجوم التقينا من خلال نقابتنا، وجميعنا كفنانين اعتبرناها بادرة لطيفة جدا ويكفي أي فنان أن تقول له «شكرا لمسيرتك الفنية».