بداح العنزي

أصدر مدير عام البلدية م. سعود الدبوس، قراراً ينظم عملية الشواء داخل الأماكن العامة والساحات والواجهات البحرية.

وتضمن القرار السماح بالشواء في الفترة من 1 نوفمبر ۲۰۲۳ إلى ۳۱ مارس من كل سنة، على أن يكون من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، في الشواطئ الخاضعة لشركة المشروعات السياحية.

كما تم حظر الشواء على كافة الجزر الكويتية والشواطئ الخاضعة لبلدية الكويت وهي شاطئ الشويخ ويمتد من قصر السيف إلى المجمع النفطي، شاطئ أنجفه - بلاج رقم 17 مقابل منطقة سلوى ق 12 -، شاطئ الفنطاس - بلاج رقم 8 - بجانب منتزه العقيلة،شاطئ المهبولة - بلاج رقم 10 ،شاطئ ابو الحصانية - بلاج رقم 5 - منطقة ابو الحصانية ق 11.