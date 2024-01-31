بمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، واستمرارا للحملات الأمنية الواسعة على كل أنحاء البلاد من أجل فرض القبضة الأمنية وهيبة القانون وبسط مظلة الأمن والاستقرار على مختلف مناطق البلاد، شنت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملة أمنية على منطقة المهبولة يوم الثلاثاء الموافق 2024/1/30.



وأسفرت الحملة عن تحرير 258 مخالفة مرورية كما تم ضبط عدد 15 انتهاء إقامة، و10 من دون إثبات، كما تم ضبط 13 مطلوب إلقاء قبض وشخص مطلوب جنائياً، وعدد 5 مركبات مطلوبة للحجز القضائي وضبط شخص بحوزته مواد مخدرة.



وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن المؤسسة الأمنية مستمرة في جهودها لفرض هيبة الدولة وضبط المخالفين والمطلوبين والمستهترين والتصدي لكل أشكال الجريمة.