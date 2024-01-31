عبدالعزيز الشايع: النتائج المالية تعكس قوة المركز المالي ونجاح إستراتيجيته كإحدى أهم المؤسسات المالية في المنطقة

مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً وإجمالي الأصول المجمعة ارتفع إلى 8.4 مليارات دينار بنمو 7%

عادل الماجد: «بوبيان» قدم نموذجاً مصرفياً استثنائياً يرسّخ بصمته الواضحة في الصناعة المصرفية الإسلامية

البنك أتم إستراتيجيته الخمسية «بوبيان 2023» بمزيد من التوسع محلياً والانطلاق إقليمياً وعالمياً

أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحا صافية عن عام 2023 بلغت 80.4 مليون دينار بنسبة نمو 39% مقارنة بالعام 2022، فيما بلغت ربحية السهم 18.8 فلسا، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس وأسهم منحة بواقع 6%، في الوقت الذي واصل البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 31.7 مليون دينار.



وقال رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع تعليقا على ذلك «بحمد الله سعداء جدا باستمرار نمو نتائجنا المالية خلال عام 2023 ليعكس هذا الأمر قوة المركز المالي واستدامة الأرباح ونجاح استراتيجية بوبيان نحو الاتقان لتعزيز مكانته كإحدى أهم المؤسسات المالية في المنطقة وثالث أكبر البنوك من حيث محفظة التمويل وإجمالي الأصول في السوق الكويتية».



وأوضح الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا في 2023، حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 8.4 مليارات دينار بنسبة نمو 7%، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء 6.5 مليارات دينار بنسبة نمو 9%، فيما بلغت محفظة التمويل 6.3 مليارات دينار بنسبة نمو 7% وبلغت الإيرادات التشغيلية 218 مليون دينار بنسبة نمو 8%.



وتقدم الشايع بجزيل الشكر للمساهمين والمستثمرين وجميع عملاء بوبيان على ثقتهم وولائهم، مؤكدا دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك ذات الاحترافية والتوجيهات الحكيمة في سبيل تحقيق أفضل النتائج ولجميع الموظفين على تفانيهم في العمل خلال العام الماضي.

عام الإنجازات والأداء القوي



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد إن العام الماضي شهد تحقيق أهداف وإنجازات وتوسعات إقليمية ودولية عديدة بفضل ما تستند إليه رؤية واستراتيجية المجموعة من ركائز قوية، حيث أتم البنك إستراتيجيته الخمسية «بوبيان 2023» التي بدأها في عام 2019 بهدف التحول الإيجابي في أعماله، ليصبح بوبيان نموذجا مصرفيا استثنائيا يرسخ بصمته في الصناعة المصرفية الإسلامية.



وأشار إلى أنه بالتزامن مع مرور 19 عاما على انطلاق مسيرة «بوبيان» الثرية بالنجاحات المصرفية، استطاع وبخطوات مدروسة أن يصبح علامة تجارية رائدة رغم حدة التنافسية بين مؤسسات القطاع المصرفي متخذا مسارا نوعيا يعزز مستوى رضا عملائه البالغ نسبة 96% بين جميع البنوك المحلية الإسلامية والتقليدية.



وأكد الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها المستمر تعكس المستويات العالية في خدمة العملاء والتفوق التكنولوجي، وذلك انعكاس لاستراتيجية البنك الواضحة وحرفية الفريق التنفيذي والاستثمار المستمر في موارد البنك البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

جوائز وتصنيفات دولية



حصد بوبيان خلال 2023 نحو 22 جائزة وشهادات وتصنيفات دولية من مؤسسات عالمية مرموقة في مختلف المجالات وقطاعات العمل ليثبت ريادته المصرفية والرقمية وقوة الاستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات على المستويين المحلي والإقليمي وأيضا العالمي.



وتقديرا لتفوق البنك في تطوير قاعدة حلوله وريادته الراسخة في عمليات التحول الرقمي حصد البنك جائزة «أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي» وجائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية» و «جائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط» في نفس المجال، بالإضافة إلى جائزة «أفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» على مستوى الكويت من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية.



كذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية» على مستوى العالم، كما صنف كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أمانا في الكويت والثاني خليجيا من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية بالإضافة إلى جائزتي «أفضل البنوك الإسلامية للتحول الرقمي» و«الأفضل في الحلول الرقمية» من مؤسسة يورومني العالمية.



وعلى مستوى قطاع الشركات، حصد بوبيان جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم من يورومني العالمية ليؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة.

المنتجات والخدمات



قدم «بوبيان» مجموعة من الخدمات والمنتجات، وكذلك الحلول الرقمية المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد، وأيضا الشركات والمعنية بخلق قيمة مضافة لعملائه وحرصه على ضرورة الحفاظ على ريادته في مجال الابتكار لضمان دعم عملائه وإثراء تجربتهم المصرفية وجعلها أكثر سهولة، لاسيما في ظل التنافسية في مختلف قطاعات الأعمال ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.



وخلال 2023 افتتح «بوبيان» مجموعة من الفروع لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 48 فرعا تم تطويرها وتحديثها بشكل كامل وفقا لأحدث النظم والمعايير المطبقة عالميا، كما تم تزويدها بالكفاءات المصرفية المميزة وجميع الإمكانات التي توفر للعملاء السرعة والراحة والسهولة لأداء الخدمة المصرفية المتميزة بما يتواكب مع تطورات الخدمات المصرفية.



وعلى مستوى حساب الأعمال والشركات، أخذ «بوبيان» على عاتقه مسؤولية تمكينهم بالخبرات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها مثل إطلاق SoftPOS والمتاحة من خلال تطبيق SoftPOS، وطرح تحديث جديد لخدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا ليشمل مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية ذات المزايا الاستثنائية أغلبها يطرح لأول مرة في الكويت مثل خدمة جدولة المدفوعات وe-Pay Mandoob بالإضافة إلى خدمة eRent المتاحة على تطبيق بوبيان للشركات ليتمكنوا من خلالها من متابعة وإدارة جميع عقاراتهم الاستثمارية بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات الشهرية بصورة رقمية من خلال منصة رقمية واحدة.

المسؤولية المجتمعية



مع اختتام عام 2023 نجح «بوبيان» في تقديم نموذج متميز للمسؤولية الاجتماعية ودعم الاستدامة من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات ذات البصمة الواضحة والتي أبرزت تفوقه اجتماعيا واستمرار خططه الساعية ليتوج بجائزة «أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم» من مؤسسة غلوبال فاينانس العالمية لما قام به تجاه المجتمع كجزء من مسؤوليته الاجتماعية في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية التي تؤكد مساره الصحيح لتعزيز عملية التنمية المستدامة سواء داخل الكويت أو خارجها.



وقد تواصلت مسيرة مبادرات بوبيان الإنسانية من خلال حملة «نور بوبيان» السادسة والتي انطلقت إلى الجمهورية الموريتانية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ومبادرة دينارين لتستكمل الحملة رسالتها الإنسانية تجاه الدول النامية من خلال إجراء أكثر من 14 ألف عملية لإزالة المياه البيضاء على مدار 6 حملات في العديد من الدول الأفريقية بمشاركة مجموعة من الأطباء الكويتيين المتطوعين.



واستكمالا لدعم المشاريع الشبابية الكويتية الناشئة نظم «بوبيان» فعاليات مهرجان الكويت للقهوة بمشاركة أكثر من 45 مطعما وكافيها متخصصا للقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية، وشهد حضورا كثيفا تجاوز 88 ألف زائر على مدار يومي المهرجان وسط أجواء عائلية وترفيهية مميزة من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة والفعاليات والجوائز.

الموارد البشرية.. ركيزة النجاح

يمكن القول إن موظفي «بوبيان» هم إحدى الركائز الأساسية للنجاح المتواصل من خلال تطبيق معايير رؤية بوبيان المستقبلية لتتماشى تماما مع تفعيل مبدأ تنوع المهام الوظيفية في بيئة العمل، وهو ما يساهم وبشكل كبير في تقديم أفكار ومخرجات قائمة على الإبداع والابتكار تؤثر تأثيرا ملحوظا على زيادة إنتاجية ومعدلات ربحية المؤسسة.



ونتيجة لذلك استطاع البنك الوصول إلى أعلى نسبة من العمالة الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 81% مع اتخاذ العديد من القرارات التي ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة تقلد الكوادر النسائية لمناصب قيادية وارتفاع نسبة الكوادر النسائية في البنك التي تقترب من 30%.

Nomo Bank والتوسع دولياً

شهد العام 2023 انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان بإطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية إلى جانب عقد مجموعة من الاتفاقيات المهمة، ومن بينها اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB - Nomo وAl Hilal - Nomo.



كما أطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة تمنحهم تجربة الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور، هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay.