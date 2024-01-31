بيروت- خلدون قواص



حذّر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان من تداعيات خطيرة ستواجه الفلسطينيين ومحنة غير مسبوقة وتخل إنساني مفضوح من الدول الغربية التي أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ودعاهم إلى التراجع عن قرارهم المجحف بحق الشعب الفلسطيني والذي سيؤدي إلى تدهور أوضاعهم الإنسانية وخصوصا في قطاع غزة.



وقال خلال لقائه في دار الفتوى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا: رسالة وقف التمويل هدفها واضح لتصفية القضية الفلسطينية ولكن نطمئنهم بأن شعب فلسطين والشعوب العربية وأحرار العالم لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني وقضيته بإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.



وأضاف: أن كذب وبهتان الكيان الصهيوني معروف في الافتراءات والمزاعم والذرائع الوهمية للقضاء على الفلسطينيين، ومهما حاول العدو الغاصب الفلسطيني من ادعاءات مغرضة فجرائمه الموصوفة من قتل الشيوخ والنساء والأطفال والتدمير والتهجير والإبادة التي يمارسها يوميا في غزة وبقية المناطق الفلسطينية معروفه للعيان، فينبغي على المحاكم الدولية الجنائية أن تحاكمه على أفعاله وعلى بعض الدول الغربية التي أوقفت المساعدات لتمويل الأونروا أن يكون عملها الدفاع عن المظلوم ومساعدته وليس عن الظالم المستبد في احتلال فلسطين، فأين هي المعايير الإنسانية وحقوق الإنسان في التعامل؟.



وأعرب المفتي دريان عن خشيته من توسيع العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وقال: تدحرج التطورات في الجنوب ينذر بمخاطر مبيتة لدى الكيان الصهيوني في شن عمليات خاطفة في مناطق لبنانية عدة مما يستدعي أن يكون لبنان واللبنانيون على استعداد لأي تطور أمني وهذا يتطلب مزيدا من الوحدة والتضامن والتآلف والتلاحم بين اللبنانيين ليكونوا سدا منيعا في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وتابع: لا يجوز التعرض لبعضنا البعض وخاصة في هذه الظروف الدقيقة بل علينا القيام بجهود مضاعفة في سبيل تدعيم وحدتنا الوطنية وإنجاح المساعي الطيبة والجدية التي تقوم بها اللجنة الخماسية التي نعول على نجاح عملها لإيجاد حلول للأزمة اللبنانية في المساعدة لإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية جامع، يساعد مع حكومة لبنانية فاعلة في عملية إنقاذ لبنان سياسيا واقتصاديا ومعيشيا.



وأكد أنه لا رابط بين انتخاب رئيس للجمهورية ومأساة غزة، قائلا: قبل الجرائم الإسرائيلية بحق غزة كان هناك شغور رئاسي، فالأمر يتعلق باللبنانيين وخاصة بالنواب والكتل النيابية والفعاليات السياسية وبتجاوبهم مع طروحات اللجنة الخماسية والجهود التي تقوم بها للوصول إلى تحقيق هدفها لمصلحة الشعب اللبناني.