

أثبت منتخب جنوب أفريقيا أنه بمثابة «الكابوس» للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة بعدما واصل هوايته في إقصائها بالأدوار الإقصائية للمسابقة، عقب فوزه على المغرب أول من أمس، ليقضي على آخر أمل للمنتخبات العربية في التتويج بلقب أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعدما فجر مفاجأة مدوية بفوزه 2-0 على «أسود الأطلس» رابع كأس العالم الأخيرة في قطر، وذلك في آخر مواجهات دور الـ 16، سجلهما إيفيدينس ماكغوبا (57) وتيبوهو موكوينا (90+5) فيما أضاع أشرف حكيمي أبرز فرصة مغربية للتعديل بإهداره ركلة جزاء (85)، كما تحصل سفيان أمرابط على بطاقة حمراء مباشرة (92).



وضربت جنوب أفريقيا موعدا في ربع النهائي مع الرأس الأخضر السبت المقبل بمدينة ياماسوكرو، حيث يلتقي الفائز منهما في قبل النهائي الأربعاء المقبل بمدينة بواكي، مع الفائز من مواجهة منتخبي نيجيريا وأنغولا.



وبخروج المغرب، تواصل سقوط وخروج المنتخبات الكبيرة بعد مصر (7 ألقاب) والكاميرون (5 ألقاب) بالإضافة للسنغال حاملة اللقب ومن قبلها تونس والجزائر وغانا من الدور التمهيدي، ليكون ربع النهائي من دون منتخبات عربية للمرة الأولى منذ 2013.



وبعد خروج المنتخبين التونسي والجزائري مبكرا من مرحلة المجموعات، والتي أعقبها الوداع الحزين لمنتخبي مصر وموريتانيا من دور الـ 16، كانت الآمال العربية للفوز بلقب أمم أفريقيا معقودة على المغرب، الذي كان يحلم بحمل كأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن حصل عليها في نسخة عام 1976 على الأراضي الإثيوبية.



وعاد المنتخب المغربي، الذي كان أول فريق عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي للمونديال، لتذوق طعم الخروج من أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا، الذي سبق أن أطاح بأسود الأطلس من دور الـ 8 لنسخة 98 في بوركينا فاسو بالفوز عليه 2-1.



ولم يكن منتخب المغرب هو الضحية العربية الوحيدة لمنتخب «الأولاد» الذي سبق أن عصف بأحلام منتخبي الجزائر وتونس في المنافسة على لقب أمم أفريقيا 96، التي استضافها على ملاعبه، محققا اللقب بالفوز على تونس 2-0 في النهائي، كما طال الكابوس الجنوب أفريقي منتخب مصر أيضا، بعدما ودع نسخة 2019، التي استضافها على ملاعبه، وذلك في دور الـ 16.



وبعد اللقاء، سارع مدرب المغرب وليد الركراكي في إعلانه لتحمل مسؤولية الخسارة، مؤكدا: «اللاعبون قدموا كل شيء ونفذوا كل التعليمات وأنا أتحمل كل المسؤولية»، وتابع بشجاعة: «هذا إخفاق مدرب. أنا أتحمل ذلك».



وتابع: «ينبغي الإقرار بأنني المسؤول الأول عما حدث بسبب بعض الاختيارات وتفاصيل صغيرة أخرى، لم نحسن التعامل معها، لم نكن في يومنا الكبير». وواصل: «لقد أهدرنا ركلة جزاء كانت ستعيدنا في المباراة، ما حدث كان قاسيا، ولا أبحث عن الأعذار لكن الواقع يلزمني بتحمل مسؤوليتي».



وبين الركراكي: «لن نتوقف عند هذه المحطة ولن نبكي، المنافس أستحق التأهل لكننا لم نكن بالسوء الذي قد يصوره البعض، سنواصل البناء ولن نتوقف عند محطة الإقصاء، وأتأسف للجمهور المغربي».