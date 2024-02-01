

تحضّر أرسنال لمواجهة ليفربول الأحد المقبل بأفضل طريقة، وذلك بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست 2-1 أمس الأول في المرحلة الـ 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما سقط أستون فيلا على أرضه بخسارته أمام نيوكاسل 1-3.



وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة الكأس على يد ليفربول خاصة بالخسارة أمامه على أرضه 0-2 ومن قبلها أمام جاريه وست هام (0-2) وفولهام (1-2) في الدوري، استعاد أرسنال توازنه في المرحلة السابقة بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0. وواصل فريق «المدفعجية» صحوته الثلاثاء بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2016.



ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني موقتا.



وأبدى أرتيتا رضاه التام عن أداء فريقه، وقال بعد المباراة: «نجحنا في خلق فرص للتسجيل بطرق مختلفة، مما يعكس التطور الكبير في أداء الفريق، وكذلك قدرته على التكيف مع مختلف السيناريوهات داخل الملعب»، مضيفا استطاع الفريق أن يحافظ الفريق على تركيزه ولم يسمح للخصم بإيجاد ثغرات.



وشدد ارتيتا على أهمية تحقيق الانتصارات المتتالية لبناء الثقة وتوليد زخم يساعد الفريق على المنافسة بقوة في الدوري، لافتا إلى أن «هذا الفوز خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف».



وسقط أستون فيلا على أرضه لأول مرة في الدوري منذ 18 فبراير 2023 أمام أرسنال (2-4)، بهزيمته أمام نيوكاسل 1-3 ليتلقى بذلك الهزيمة الثانية هذا الموسم أمام الأخير بعدما خسر ذهابا خارج الديار 1-5.



ويأتي فوز نيوكاسل على فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد السقوط لأربع مراحل متتالية ما أدى إلى تراجعه حتى المركز العاشر.



وبالانتصار العاشر للموسم، رفع نيوكاسل رصيده إلى 32 في المركز السابع بفارق الأهداف أمام مان يونايتد الذي يلتقي اليوم مع ولفرهامبتون.



وعلى ملعب «كينيلوورث رود»، خسر برايتون من لوتون 0-4، وعاد إيفرتون الذي يقاتل من تجنب الهبوط، بنقطة من ملعب فولهام بالتعادل معه 0-0، فيما عمق كريستال بالاس جراح ضيفه شيفيلد يونايتد الأخير بالفوز عليه 3-2.