

أسدل الستار أول من أمس على منافسات دور الـ16ـ لبطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، حيث اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية، وهي: نيجيريا وأنغولا والكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار والرأس الأخضر وغينيا ومالي وجنوب أفريقيا.



٭ خلال المباريات الثمانية التي أقيمت في هذا الدور تم تسجيل 16 هدفا، وخروج حامل اللقب والوصيف من هذا الدور بركلات الترجيح.



٭ أبرز المفاجآت في هذا الدور هو خروج المنتخب السنغالي، حامل اللقب، أمام كوت ديفوار، صاحب الضيافة، والذي تأهل بشق الأنفس لدور الـ 16 بعدما اضطر للانتظار حتى نهاية دور المجموعات للتأهل كواحد من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست. وينطبق نفس الأمر على المنتخب المصري، وصيف النسخة الماضية، الذي تأهل لدور الـ 16 بـ 3 تعادلات وأكمل ذلك بالتعادل 1-1 مع الكونغو الديموقراطية ليودع البطولة بركلات الترجيح وليصبح المنتخب الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في هذه النسخة.



٭ لم تقف المفاجآت عند هذا الحد، بل ودع المنتخب المغربي رابع مونديال قطر، البطولة بعد هزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين.



٭ قاد كوت ديفوار المدرب المؤقت إيمرس فاي الذي تولى المسؤولية عقب إقالة لويس جاسكيه من تدريب الفريق قبل نهاية دور المجموعات.



٭ شهد هذا الدور إشهار البطاقة الحمراء 5 مرات في 8 مباريات، بينما تم إشهارها 4 مرات فقط في 36 مباراة، وشهدت مباراة أنغولا وناميبيا التي انتهت بفوز الأول بثلاثية نظيفة إشهار البطاقة الحمراء مرتين.



٭ تم إشهار البطاقة الصفراء 30 مرة خلال مباريات دور الـ 16، وكانت مباراة السنغال وكوت ديفوار أكثر مباراة شهدت إشهار البطاقات الصفراء بواقع 8 بطاقات، وكان المنتخب السنغالي هو أكثر المنتخبات حصولا على بطاقات صفراء في هذا الدور، بواقع 5 بطاقات.



٭ شهدت مباريات دور الـ 16 أرقاما حدثت للمرة الأولى، حيث سجل مصطفى محمد، هدف التعادل للمنتخب المصري أمام الكونغو الديموقراطية من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب مصري يسجل أهدافا في أربع مباريات متتالية بالبطولة.



٭ الهدف الذي سجله ريان مينديز للرأس الأخضر أمام موريتانيا من ركلة جزاء، هو الأول لمنتخب «القروش الزرقاء» في الأدوار الإقصائية ببطولات أمم أفريقيا.



٭ بعد خروج منتخبي غينيا الاستوائية والسنغال، أصبح المنتخب الأنغولي أكثر من سجل أهدافا في البطولة حتى الآن بـ 9 أهداف، يليه الرأس الأخضر بـ 8 أهداف، بينما كوت ديفوار أضعف خط دفاع باستقبال 6 أهداف، فيما سيكون نيجيريا هو المنتخب الأقل تلقيا للأهداف في دور الثمانية، حيث تلقت شباكه حتى الآن هدفا واحدا كان في دور المجموعات.



٭ تقاسم لقب هداف دور الـ 16 الأنغولي جاسينتو مووندو دالا مع النيجيري أديمولا لوكمان، حيث سجل كل منهما هدفين في هذا الدور فقط.