المنامة ـ كونا

عقدت الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي اجتماعها الثالث في البحرين بمشاركة الوزراء والمسؤولين بالدول الأعضاء الـ 15 في المنظمة من بينها الكويت.



وترأس الاجتماع وزير المواصلات والاتصالات البحريني ورئيس مجلس «التعاون الرقمي» محمد الكعبي بمشاركة الأمين العام للمنظمة ديمة اليحيى ووفود رفيعة المستوى من الأعضاء الشركاء والمراقبين.



وبحث المشاركون خلال الاجتماعات ما تم تحقيقه من إنجازات وتفعيل الفرص والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الازدهار الرقمي والنمو في الدول الأعضاء بالإضافة إلى بحث الوضع الحالي للاقتصاد الرقمي وسبل تخطي التحديات التي تواجه تحقيق النمو الشمولي والمستدام لهذا القطاع.



من ناحيته، اعرب رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر، في كلمة له خلال الاجتماع، عن سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الذي يتناول موضوعات ذات أهمية حيوية لعالمنا المترابط، لاسيما اننا نعيش في عصر الفرص والتحديات غير المسبوقة مدفوعا بالتقدم التكنولوجي السريع والوصول غير المحدود إلى المعلومات.



وقال العمر انه في الوقت الذي نستكشف فيه المشهد الرقمي نواجه تحديا عالميا لا يعرف حدودا ويؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا، مشيرا إلى ان المعلومات المضللة او الخاطئة لا تشكل تهديدا لمعرفتنا وفهمنا فحسب، بل تهدد أيضا ثقتنا ووئامنا وتقوض قيمنا ومبادئنا وتضعف ثقتنا ومصداقيتنا.



وشدد على ضرورة الاهتمام والتعاون والابتكار بشكل عاجل لمواجهة هذا التحدي، مؤكدا ان مكافحة المعلومات المضللة هي مسؤولية مشتركة، داعيا إلى التعاون بين الأفراد والمنظمات والحكومات في هذا الصدد.



واكد ان الكويت تفخر بدعمها مبادرة «سلامة المحتوى الرقمي» عبر الإنترنت التي تهدف إلى خلق بيئة رقمية تعزز الحقيقة والمعرفة والمشاركة المسؤولة للمعلومات.



واوضح ان هذه المبادرة شاملة وستعالج التحديات التي تفرضها المعلومات الخاطئة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث مع الحرص على احترام القيم الثقافية وتنوعها.



واوضح العمر ان أولى خطوات المبادرة ستكون بإنشاء لجنة رفيعة المستوى ذات اختصاصات واضحة لتوجيه الجهود المشتركة وقيادتها داعيا جميع الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في فريق العمل والبرامج التي ستدعم تنفيذها.