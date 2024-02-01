حسم فورتونا دوسلدورف مباراته مع مضيفه سانت باولي في مواجهة من الدرجة الثانية بفوزه عليه بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي أمس الأول، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.



وشهدت الأدوار السابقة من كأس ألمانيا مفاجآت من العيار الثقيل مع إقصاء بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند ولايبزيغ، حامل اللقب، في حين بلغت فقط ثلاثة فرق من الدرجة الأولى ربع النهائي.



ويستضيف باير ليفركوزن متصدر الدوري شتوتغارت، فيما يستقبل ساربروكن من الدرجة الثالثة بوروسيا مونشنغلادباخ الأسبوع المقبل.