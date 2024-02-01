بيروت - ناجي شربل



يعود نشاط الكرة إلى الدوران في الملاعب اللبنانية على صعيد بطولات الدرجة الأولي، بعد توقف فرضته مشاركة منتخب لبنان في نهائيات كأس آسيا الـ 18 في قطر، حيث تنطلق غدا الجمعة مباريات المرحلة الأولى من التصفية النهائية للأندية التي احتلت المراكز الستة الأوائل في ختام مرحلة الذهاب من الدوري العام اللبناني الـ 63 لكرة القدم، إذ يلتقي الأنصار مع العهد حامل اللقب في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونيه الساعة الرابعة عصرا تحت الأضواء الكاشفة.



ويلعب السبت بالتوقيت عينه وعلى الملعب نفسه، النجمة مع البرج، فيما تختتم المرحلة الأحد بمباراة الصفاء والراسينغ الساعة الثانية والربع بعد الظهر على الملعب نفسه.



وتخوض الفرق في مرحلة الإياب دوريا من 3 مراحل كاملة، أي إن كل فريق يلعب مع الآخر 3 مباريات.



كذلك تنطلق السبت 3 فبراير مباريات مجموعة الفرق الستة التي احتلت المراكز من 7 إلى 12 لتفادي الهبوط، حيث يلتقي في الثانية والربع بعد الظهر طرابلس الرياضي مع الحكمة بيروت على ملعب الصفاء في وطى المصيطبة، فيما تقام الأحد مباراتان بالتوقيت عينه، فيلعب التضامن صور مع جاره الأهلي النبطية في كفرجوز بالجنوب، والشباب الغازية مع شباب الساحل على ملعب العهد على طريق المطار.



وبدلت معظم الفرق من لاعبيها الأجانب تعزيزا للصفوف، كما استعانت بلاعبين لبنانيين لم يخوضوا غمار المسابقة هذا الموسم، مثل الحارس الدولي مهدي خليل الذي أعارة نادي العهد إلى الصفاء، بعد مشاركة خليل في الدوري الأردني وعدم تمثيل حامل اللقب في البطولة الحالية.