القاهرة - محمد سامي



شهد سوق الانتقالات الشتوية الجاري حاليا الكثير من الحركة بالساعات القليلة الماضية في ظل سعي غالبية فرق الدوري المصري الممتاز لتدعيم صفوفها قبل انقضاء الميركاتو واستئناف الدوري مرة أخرى عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث نجح الزمالك في الحصول على توقيع أكثر من لاعب وعلى رأس الصفقات الجديدة عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، مع عودة سيف فاروق جعفر من بيراميدز أيضا، كما يعد محمد عاطف لاعب طنطا ضمن قائمة الوافدين الجدد إلى القلعة البيضاء ومحمد شحاتة من طلائع الجيش.



فيما ضم الأهلي الفلسطيني وسام أبوعلي وعمر كمال عبدالواحد من مودرن فيوتشر، كما ضم بيراميدز مروان حمدي من المصري ومحمود عبدالحفيظ زلاكة من سيراميكا، فيما تعاقد المقاولون العرب مع 5 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه ضمت كلا من التونسي فراس عيفية مهاجم الصفاقسي التونسي ولاعب البنك الأهلي السابق، وأحمد عبدالعزيز مودي مدافع الهلال الليبي، ومحمد عنتر جناح أيسر سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة بجانب محمد الشبراوي مهاجم الإسماعيلي في صفقة انتقال حر ومحمود عبد الحليم لاعب وسط سموحة.



وكان المقاولون قد أعاد مدربه السابق محمد عودة لخلافة شوقي غريب واتخذ عودة قرارا بالاستغناء عن خدمات 7 لاعبين هم: محمد شوقي غريب والحبيب أحمد حسن، يوسف مجدي عبدالغني، عربي بدر، إسلام عبدالنعيم، عمرو مرعي والجزائري عماد الدين بوبكر.



ويحتل المقاولون المركز الـ 16 أول مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من عشر مباريات.



وأتم المصري البورسعيدي ثاني صفقاته بعد صلاح محسن بالتعاقد مع حسين فيصل صانع ألعاب فريق سموحة، فيما غادر المحترف إلياس الجلاصي إلى أهلي بنغازي الليبي لموسمين ونصف بعد منافسة قوية من الزمالك على ضم اللاعب.



كما أعلن مسؤولو نادى طلائع الجيش عن انتقال لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر الأولمبي محمد شحاتة إلى القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات ونصف، وكان الزمالك قد أتم صفقته الأولى رسميا بضم محمد عاطف لاعب طنطا.



ونجح سموحة في التوصل إلى اتفاق مع سيراميكا كليوباترا على استعادة خدمات محمد متولي كناريا لاعب الوسط، بينما استعار سموحة خدمات الحبيب أحمد حسن لاعب زد بعد قطع إعارته من جانب المقاولون العرب.



إلى ذلك، يكتمل اليوم الخميس عقد مباريات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بلقائي سيراميكا كليوباترا (حامل اللقب) مع سموحة بملعب المقاولون العرب في الخامسة والنصف مساء بتوقيت الكويت، يليها مواجهة المصري البورسعيدي مع بيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة الثامنة والنصف.