تحتفل سلسلة متاجر لولو هايبرماركت، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة في المنطقة بـ «هلا فبراير» في الكويت، من خلال إطلاق حملة بعنوان «هلا.. تسوق واربح» والتي تستمر من 1 فبراير إلى 16 مارس في جميع فروع لولو هايبرماركت في البلاد.



وتمتد الحملة على مدار 6 أسابيع طوال شهر فبراير حتى منتصف مارس، وتوفر للمتسوقين فرصة استثنائية للتسوق دون عجلة وبوتيرة خاصة لمجموعة من المنتجات التي تقدم بتخفيضات خاصة، مع الاستمتاع بالعديد من الفعاليات الاحتفالية التي تقدم خلال فترة الحملة.



إحدى العروض الترويجية الخاصة خلال مهرجان «هلا.. تسوق واربح» هي فرصة الفوز بعدة جوائز مغرية، مع كل عملية شراء بقيمة 5 دنانير وتشمل الجوائز سيارة نيسان باترول SUV لفائز واحد محظوظ، وسيارتين نيسان إكستريل لفائزين اثنين، و30 هاتف آيفون من آيفون 15 برو الأحدث لـ 30 فائز محظوظ.



وتقدم حملة «هلا.. تسوق واربح» للمتسوقين فرصة للتسوق بتخفيضات مذهلة، بالإضافة إلى منح الفائزين المحظوظين فرصة لا تصدق للحصول على سيارة نيسان الأسطورية أو امتلاك أحدث هاتف آيفون.



وقدمت سلسلة متاجر لولو هايبرماركت كل شيء في مهرجان «هلا.. تسوق واربح» لجعل شهر فبراير لا ينسى بالنسبة للمتسوقين، من خلال تقديم مجموعة من الفعاليات الاحتفالية والعروض الترويجية والتخفيضات وأكثر من ذلك بكثير، مما يضمن للعملاء ليس فقط الاستمتاع بتجربة التسوق، ولكن أيضا فرصة الفوز الكبيرة.



ومن خلال حملة «هلا.. تسوق واربح»، أكدت سلسلة متاجر لولو هايبرماركت مرة أخرى التزامها برضا العملاء وتقديم تجربة تسوق لا تُنسى في كل زيارة للهايبرماركت.