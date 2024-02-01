

بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الأحمدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة نصار العازمي العديد من الموضوعات، وتشمل:



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 1 بمنطقة الصباحية.



٭ طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1.



من جانب آخر، تناقش لجنة محافظة مبارك الكبير خلال اجتماعها الأحد المقبل طلب الهيئة العامة للبيئة إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة رقم 5 بمحافظة مبارك الكبير لبلدية الكويت مع تعديل المساحة.