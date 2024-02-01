

باشرت الفرق الميدانية لمراقبة أعمال الزينة التابعة لإدارة العلاقات العامة في البلدية تزيين سواري الطرق الرئيسية والمباني الرسمية بأعلام الدولة ضمن استعدادات البـلديـة للاحتفالات الوطنية 25 و26 فبراير بمناسبة قرب حلول الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والـ33 ليوم التحرير.



ونفذ الفريق الميداني المختص عملية تركيب الأعلام التي بدأت مطلع الأسبوع الجاري وتستمر إلى الأسبوع المقبل وتشمل قصر بيان وطرق المطار والرياض وجسور الدائري الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وشارع الخليج العربي ودوار الأمم المتحدة ودوار الجهراء وساحة الصفاة وأسواق المباركية وشوارع تونس وبيروت والمباني الرئيسية للمحافظات الست في البلاد.