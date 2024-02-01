أسامة دياب



أشاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى البلاد محمد توتونجي بمسيرة العلاقات الثنائية الإيرانية - الكويتية على مدار 62 عاما منذ بدء العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، موضحا أن العلاقات الثنائية مرت بمحطات متباينة لكن الوشائج الدينية والقواسم المشتركة التاريخية والشعبية أدت إلى أن تسير العلاقات نحو الأفضل وتزداد عمقا وتجذرا، مشيرا في هذا الشأن إلى قرار إعفاء الكويتيين وحملة جواز «المادة 17» من تأشيرة الدخول السياحية.



وأضاف توتونجي في تصريحات للصحافيين، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة بمناسبة ذكرى الـ 45 لانتصار الثورة الإيرانية والاحتفال باليوم الوطني الإيراني: خلال العامين الماضيين من حكومة الدكتور رئيسي هناك توجه خاص لتمتين العلاقات مع دول الجوار وبحمد الله نشهد اليوم علاقات متزنة ومتأصلة بين إيران والكويت. وفيما يتعلق بوضع الجالية الإيرانية في الكويت قال: لا يخفى عليكم أن الجالية الإيرانية هي من أقدم الجاليات التي سكنت في الكويت منذ عقود مضت وتشتهر بحسن السيرة والسلوك وإتقان العمل وتحظى بثقة الناس، حيث لدينا الأطباء والجامعيون والعاملون بقطاع التجارة والأعمال الحرة، مضيفا: هناك اليوم أكثر من 30 ألف إيراني في الكويت والمدارس الإيرانية الخاصة تستقبل أكثر من 1600 طالب في المراحل الدراسية الثلاثة. وبخصوص موقف إيران من فصائل المقاومة، قال ان فصائل المقاومة في المنطقة تعمل وفق برنامجها وخططها دون أي تدخل من الخارج ولا تتلقى أوامر من إيران في قراراتها وتصرفاتها ومواقفها من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بتوقعهم ضربة استباقية أميركية، قال: نحن نطمح دائما لاستتباب السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة، وهناك دائما حجج يبحثون عنها أحيانا لشن مثل هذه الهجمات، ولا شك في ان مثل هذه الأعمال لن تساعد في استتباب الأمن في المنطقة. وإذا حدث مثل هذا الأمر وإذا تم استهداف بعض المواقع الإيرانية، فإن إيران لا شك سوف ترد على ذلك. وعن اتهامات إيران بالمسؤولية عن مهاجمة بعض القواعد الأميركية قال توتونجي: «هذا ادعاء هم يدعونه». وفيما يتعلق بحقل الدرة قال: نحن ندعو بالتوفيق للحكومة الكويتية الجديدة، وإيران أعربت عن استعدادها الدائم لأي تعاون وحوار بناء، ونحن نرى بأن موضوع حقل الدرة هو موضوع فني بحت ويمكن أن يعالج من خلال الحوار والتفاهم.



4 شروط لتطبيق إلغاء التأشيرات السياحية



أما فيما يتعلق بموافقة مجلس وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إلغاء التأشيرات السياحية من طرف واحد كل 6 أشهر مع إقامة 15 يوما عن مواطني 28 دولة منها الكويت، وتشمل أيضا: الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، أوزبكستان، قرغيزستان، تونس، موريتانيا، تنزانيا، زيمبابوي، موريشيوس، سيشيل، إندونيسيا، بروناي دار السلام، اليابان، سنغافورة، كمبوديا، فيتنام، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، البوسنة والهرسك، صربيا، كرواتيا، بيلاروسيا والهند، قال السفير الإيراني: تم إبلاغ خطوات التنفيذ للجهات ذات العلاقة اعتبارا من تاريخ 4/2/2024 مع مراعاة الشروط التالية:



1- يمكن فقط لحاملي جوازات السفر العادية للدول المذكورة الدخول بدون تأشيرة كل 6 أشهر والإقامة لمدة 15 يوما (غير قابلة للتمديد).



2- يشمل إلغاء التأشيرات المعلنة فقط مواطني الدول الـ 28 المذكورة أعلاه الذين سيدخلون أراضي إيران لغرض السياحة.



3- يجب على مواطني الدول المذكورة أعلاه الذين يرغبون في الإقامة أو الدخول أكثر من مرة للسياحة أو الحصول على أنواع أخرى من التأشيرات (التجارية، الدخول، وما إلى ذلك) التقدم بطلب للحصول على تأشيرات من خلال البعثات الديبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.



4- أحكام إلغاء التأشيرات عن مواطني الهند يشمل المواطنين الهنود الذين يسافرون إلى البلاد عبر الحدود الجوية فقط.