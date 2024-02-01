محمد القطان: حريصون على تشجيع ثقافة الادخار وتوفير تجربة مصرفية استثنائية



بحضور ممثلي وزارة الـتـجـارة والـصـنـاعـة، وشركة إرنست أند يونغ، يعلن بنك الخليج اليوم الخميس الساعة 10:30 صباحا في حفل يبث على الهواء مباشرة من حديقة الشهيد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، عن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي عن عام 2023 لحساب مليونير الدانة، ليصبح المليونير رقم 21 في تاريخ سحوبات الدانة، أول فائز بالجائزة بعد زيادة قيمتها إلى 2 مليون دينار.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: يسعدنا أن نشارك عملائنا اليوم هذا الحدث السنوي الاستثنائي، مع أطيب تمنياتنا بحظ سعيد لجميع العملاء الذين يحق لهم المشاركة في السحب.



وأشار إلى أن بنك الخليج في إطار حرصه على مكافأة عملائه، قام بزيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب حساب مليونير الدانة، من 1.5 مليون دينار إلى 2 مليون دينار، ليحافظ بذلك على مكانة الجائزة كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي على مستوى العالم.



وبين أن سحوبات حساب مليونير الدانة سنويا تشهد تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، السنوي بقيمة 2 مليون دينار والنصف سنوي بقيمة 1 مليون دينار إلى جانب رابحين اثنين في سحبين مختلفين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إضافة إلى 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.



وأضاف: نسعى دائما في بنك الخليج إلى توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائنا، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في تشجيع ثقافة الادخار، من خلال توفير سحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على ترسيخ عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم.



وتابع: حريصون في بنك الخليج على توفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تواكب طموحات العملاء وتلبي احتياجاتهم، وهو ما كان الدافع الرئيسي لتعديل هيكل السحوبات الجديد لحساب الدانة، وإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي تتسم بالتطور والسهولة والابتكار، بهدف ترسيخ مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك المستقبل.



شروط المشاركة



يشار إلى أن حساب مليونير الدانة متاح للكويتيين والمقيمين، ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة. وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد. أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب مليونير الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، ما يؤهلهم للمشاركة تلقائيا في سحوبات مليونير الدانة.



ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.



ويعد حساب مليونير الدانة هو أحد أقدم وأعرق حسابات التوفير في الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع، ولمكافأة المدخرين على التزامهم بالادخار بشكل منتظم. ولهذا نشجع الجميع على فتح حساب الدانة والادخار فيه والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها لعملائه.



ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب مليونير الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت، الذي يحول فرصك بالربح من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج.



كما يوفر حساب مليونير الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني (e-gulfbank.com/AlDanah) وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للربح في سحوبات مليونير الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.



وللمشاركة في سحوبات مليونير الدانة المقبلة، يتعين على العملاء الاحتفاظ بالرصيد المطلوب.