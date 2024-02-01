

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم الفائز في السحب السنوي الأول لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهري ديسمبر ونوفمبر. وقد ربح فاضل عبدالكريم فاضل عبدالله المنصوري الجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دينار، حيث تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.



وبهذه المناسبة، قال علي الصانع، مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB: «نشهد اليوم تحقيق نجاح ملحوظ وإقبال لافت، إلى جانب ذلك دافعا قويا يشجع العملاء على الادخار والتمتع بالمزايا والمكافآت مقابل مدخراتهم. وبهذه المناسبة يسرنا تهنئة الرابح في السحب السنوي الأول لحساب الدروازة، كما نتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر للفوز في السحوبات المقبلة».



وأضاف: «نحن في KIB نسعى على الدوام إلى ابتكار كافة الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، وذلك من خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».



كما أشار الصانع إلى أن KIB يواصل تبني نهج التوسع في حملاته المصرفية المصممة من أجل تشجيع العملاء على فتح حساب «الدروازة» رقميا عبر منصات البنك الإلكترونية، والتي تشمل منصة «KIB أونلاين» وتطبيق «KIB موبايل».



جدير بالذكر أن حساب «الدروازة» هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علما بأن العوائد تودع تلقائيا في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.