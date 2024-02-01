

شريف حمدي



نجحت بورصة الكويت في تحقيق مكاسب سوقية لافتة خلال شهر يناير الماضي، الذي اختتم جلساته أمس، إذ منحت جرعة الثقة والتفاؤل سوق الأسهم الكويتي مكاسب بلغت 2.66 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 42.921 مليار دينار مقارنة بـ 40.259 مليارا بنهاية ديسمبر من العام الماضي.



ومن أبرز المكاسب المحققة خلال يناير المنتهية جلساته أمس، القفزة الهائلة على مستوى التدفقات النقدية للسوق بنسبة 67%، إذ بلغت المحصلة الإجمالية مع إقفالات الشهر الأول من العام الجديد نحو 1.476 مليار دينار بمتوسط يومي 67.2 مليون دينار مقارنة بـ 883 مليون دينار في ديسمبر الماضي بمتوسط يومي 52 مليون دينار.



وكان لافتا منذ حلول يناير ان السيولة تتوزع على الأسهم في قطاعات عدة، وبنهاية تعاملات الشهر استأثرت 5 أسهم هي «بيتك» و«ايفا» و«الوطني» و«عقارات ك» و«ارزان» على 37% من إجمالي السيولة المتدفقة لسوق الأسهم بواقع 549 مليون دينار من الإجمالي البالغ 1.476 مليار دينار كما هو مذكور اعلاه.



ومن أبرز العوامل الإيجابية التي دعمت نشاط السوق خلال يناير وانعكست على مستويات السيولة، ثقة المتعاملين في النتائج الختامية للعام الماضي والتي جاءت جيدة مع إعلان كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان أرباح العام الماضي والتوزيعات النقدية والمنحة، حيث حقق البنك الوطني أرباحا بقيمة 560.6 مليون دينار وبارتفاع بلغ 10.1%، فيما حقق بنك بوبيان قفزة في صافي أرباحه بنسبة 39% لتسجل 80.4 مليون دينار، فيما يترقب السوق الكشف تباعا عن النتائج المالية للبنوك والشركات وسط حالة من التفاؤل بأنها ستكون إيجابية، كما أنها ستكون مرضية إلى حد كبير على مستوى التوزيعات النقدية والمنحة، كما استفادت البورصة من ارتفاع أسعار برميل النفط الكويتي إلى مستوى تجاوز الـ 80 دولارا للبرميل.



يضاف إلى ذلك، ثقة المتعاملين بسوق الأسهم الكويتي الذي يواكب التطورات العالمية من خلال استمرار جهود هيئة أسواق المال وشركة البورصة، والتي نتج عنها مؤخرا إطلاق مشروع التقنيات المالية «فنتك» مع مطلع الشهر الماضي بهدف دعم رواد الأعمال والابتكارات، فضلا عن زيادة احجام السيولة بالسوق. وظهر بوضوح من خلال الزخم الذي شهدته البورصة خلال يناير الإقبال اللافت على شراء وبيع الأسهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع في احجام التداول بنسبة 104% بإجمالي كميات اسهم متداولة 6.2 مليارات سهم مقارنة بـ 3.1 مليارات في ديسمبر الماضي، وجاء سهم «عقارات ك» بصدارة قائمة الأكثر تداولا بـ 415 مليون سهم.



وأنهت البورصة تعاملات يناير على مكاسب جماعية كبيرة للمؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبه 6.5% بإضافة 482 نقطة ليصل إلى 7959 نقطة مقارنة بـ 7477 نقطة في ديسمبر الماضي، علما بأن المؤشر تخطى 8 آلاف نقطة خلال الشهر، إلا ان عمليات التصريف بهدف جني الأرباح السريعة حالت دون استقرار المؤشر فوق هذا المستوى مع اقفالات الشهر أمس.