

أعلن البنك التجاري عن إطلاق حملته الترويجية المخصصة لحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، حيث تتيح الحملة لعملاء حساب «YOU» حاملي البطاقة مسبقة الدفع الفوز بجوائز قيمة. وجاءت فكرة هذه الحملة في إطار سياسة البنك التي تولي اهتماما كبيرا بعملائه في كل المراحل وتحفز العملاء على استخدام الخدمات المصرفية وحلول الدفع الرقمية المميزة التي يقدمها التجاري.



وعن الحملة الجديدة التي أطلقها البنك لعملائه الشباب من حاملي البطاقات المسبقة الدفع، قالت بدور بوخمسين، رئيس إدارة التسويق في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: لقد دأب البنك التجاري الكويتي على مكافأة جميع شرائح العملاء وخاصة الشباب تقديرا لهم على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية، وتحفيزا للعملاء على استخدام الوسائل الرقمية اللاتلامسية والتعرف على مميزاتها المختلفة على مدار العام. وعن آلية الدخول في السحوبات التي تتضمنها هذه الحملة والفوز بالجوائز القيمة التي تقدمها لعملاء حساب الشباب حاملي البطاقة المسبقة الدفع، أوضحت بوخمسين أن كل 10 دنانير ينفقها العميل داخل الكويت أو خارجها باستخدام بطاقته مسبقة الدفع المدمجة بوسائل الدفع الرقمية مثل الساعات أو الهاتف المحمول تمنحه فرصة للدخول في السحب، مع تطبيق الشروط والأحكام.



وبالنسبة لموعد السحب الخاص بالحملة الجديدة، أضافت بوخمسين أن هذه الحملة ستتضمن سحبا واحدا لاختيار 5 فائزين للفوز بهدايا قيمة (الرابح الأول والثاني: دراجة هوائية من علامة TREK التجارية. الرابح الثالث والرابع والخامس: كوبونات شراء بقيمة 50 دينارا من أحد المتاجر)، علما أن السحب سيكون بتاريخ 3 مارس 2024.