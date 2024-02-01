

أوصى مجلس إدارة شركة سنام العقارية بتوزيع 5% أسهم منحة على مساهمي الشركة. وقال د. سليمان العبدالجادر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، عقب الانتهاء من الاجتماع: حققت سنام أرباحا بلغت 720 ألف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بخسائر بلغت 1.3 مليون دينار للعام 2022. هذا، وقد بلغت ربحية السهم 8.06 فلسا للسهم لعام 2023 مقارنة بخسائر بلغت (15.62) فلسا للسهم للعام 2022. وأضاف العبدالجادر: تأتي هذه الأرباح الجيدة نتيجة لإعادة الهيكلة التي قامت بها الشركة، والتخارج من أصول غير إستراتيجية، وتفعيل خطة التحول نحو النمو وتنويع القطاعات والتطوير المستدام لعوائد الشركة، ونتطلع لتحقيق عوائد مميزة لمساهمينا في المرحلة المقبلة.



كانت الشركة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية مع شركة عقارات الكويت لإطلاق منتجات عقارية جديدة عبر شركة عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شركة إيرادات الدولية العقارية، من خلال محفظة عقارية متنوعة ذات عوائد مجزية تسمح بتوزيع أرباح دورية للمساهمين، كما نجحت في تخفيض وزيادة رأسمال الشركة بنسبة تغطية للاكتتاب بلغت 279%، ودخلت في شراكة إستراتيجية لتطوير مشروع بالإمارات العربية المتحدة.