

تسببت الفنانة نيللي كريم في أزمة مرورية وزحمة في أحد شوارع القاهرة، حيث كانت تصور دورها في مسلسل «فراولة» المقرر أن تنافس به في السباق الرمضاني المقبل، وفوجئ الجمهور بنيللي وهي تصور أحد مشاهدها مع فريق العمل في أحد شوارع القاهرة، فتجمعوا حولها، وهو ما أدى إلى الازدحام الشديد وبالتالي تعطل حركة السير، ولم يتمكن المخرج من استكمال التصوير إلا بعد مرور وقت.



من ناحية أخرى، يعرض حاليا لنيللي كريم مسلسل «روز وليلى» الذي تشارك فيه الفنانة يسرا، حيث تلعب نيللي دور «روز» السيدة المتزوجة التي تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى (يسرا) التي تعاني من ضائقة مالية بعد وفاة زوجها، وتتورط «ليلى» في جريمة قتل، بعد أن يسرق أحد الأشخاص سيارة فيها صندوق مليء بالحبر الأزرق، ويظهر بعد ذلك مقتولا، وتستعين «ليلى» بصديقتها «روز» لمساعدتها، إلا أنها هي الأخرى تتورط معها في عدد من الجرائم، بعد أن يصورهما شخص أثناء محاولتهما فك ألغاز القضية، بينما يستعين بهما شخص آخر من أجل استعادة أمواله بعد تعرضه للنصب على خلفية شرائه قطعة آثار مزيفة.