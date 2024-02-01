أكد المتمردون اليمنيون أمس أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ للحوثيين.



وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه «انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي ـ البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية «يو إس إس غريفلي» في البحر الأحمر».



وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر أمس أن الحوثيين أطلقوا «صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر».



وأضافت أنه «تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة «يو إس إس غريفلي». ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات».



ومنذ أكثر من شهرين، ينفذ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ 7 أكتوبر.