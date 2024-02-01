أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنية تحتية تابعة للجيش السوري في محافظة درعا جنوب سورية، ردا على ما قال إنها عمليات إطلاق القذائف نحو جنوب الجولان المحتلة.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية قصفت الليلة قبل الماضية «بنية عسكرية للنظام السوري في منطقة محافظة درعا جنوب سورية ردا على عمليات إطلاق القذائف الصاروخية التي نفذت نحو منطقة جنوب هضبة الجولان». وأفاد بأنه «تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة قرب بلدتي منارا وكفر يوفال الحدوديتين دون وقوع إصابات»، معلنا أنه «نفذ قصفا مدفعيا استهدف عدة مناطق جنوب لبنان أيضا».



وكانت مصادر محلية سورية، ذكرت أن قصفا إسرائيليا استهدف موقعين عسكريين في ريف درعا، في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «صواريخ إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في منطقة تل الجموع، وآخر قرب قرية نافعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا مقابل الجولان».



وذكر المرصد أنه لم ترد معلومات عن خسائر بشرية، لافتا إلى أن القصف الإسرائيلي جاء ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ على الأقل على المنطقة التي تحتلها إسرائيل من الجولان.



جاء ذلك بعد يوم على قصف إسرائيلي أدى إلى وقوع قتلى وجرحى واستهدف مواقع تابعة لإيران جنوب دمشق. وقال المرصد إن سبعة أشخاص منهم سوريان قتلوا، جراء القصف الذي وقع على منطقة السيدة زينب في جنوب دمشق. وقالت طهران انه استهدف «مركزا استشاريا» إيرانيا.



وكل ذلك يأتي وسط التصعيد الذي بلغ ذروته بمقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 34 آخرين، في هجوم بطائرة مسيرة شنته الميليشيات الإيرانية، على قاعدة عسكرية أميركية داخل الأراضي الأردنية مقابلة للحدود السورية.



ونقل موقع «عنب بلدي» عن مصادر في درعا أن صاروخا واحدا أطلق مساء الثلاثاء من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي باتجاه الجولان، تبع ذلك بنحو 20 دقيقة إطلاق صواريخ وقذائف من الجانب الإسرائيلي استهدفت المنطقة نفسها. وذكر أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق زراعية بين قريتي جملة والشجرة بنحو خمسة صواريخ وقذائف، ولم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية.



وكان موقع «درعا 24» المتخصص بتغطية أخبار المحافظة قال، من جانبه، إن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة حوض اليرموك غربي درعا، إذ سجل سقوط أكثر من خمسة صواريخ على المنطقة.



وأضاف أن القصف جاء بعد إطلاق صاروخ واحد من مواقع عسكرية من المنطقة الغربية من المحافظة، باتجاه الجولان المحتل.



صحيفة «تايمز إوف إسرائيل» نقلت عن بيان أصدره المجلس الإقليمي لمرتفعات الجولان، جاء فيه أن ثلاثة صواريخ سقطت على مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.