استبعدت وزارة الخارجية التركية عقد اجتماع ضمن «الصيغة الرباعية»، التي تضم موسكو وأنقرة وطهران ودمشق، بشأن التطبيع بين الحكومتين التركية والسورية.



ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر في «الخارجية» التركية قوله إنه «لم يتم التخطيط لعقد اجتماع رفيع المستوى» لتلك الصيغة الرباعية، مضيفا أنه «لم يتقرر بعد عقد مثل هذا الاجتماع في الوقت الحالي».



وعقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وحكومة دمشق ضمن «الصيغة الرباعية» في موسكو في 10 مايو الماضي، وتم الاتفاق خلاله على إعداد مسودة خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري تم تسليمها للجانبين لإجراء تعديلات عليها.



في وقت سابق، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، أن «خريطة الطريق ليست جاهزة بعد، ولم يبدأ الطرفان بعد في الاتفاق عليها».



وعقدت الأسبوع الماضي أعمال الجولة الـ 21 من «مسار أستانا» بشأن سورية، بمشاركة وفود الدول الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، ووفدي دمشق والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، بالإضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.