

بيروت - ناجي شربل



أعلنت اللجنة المنظمة لـ «كأس بيروت» لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تقام في العاصمة اللبنانية من 17 إلى 20 فبراير الجاري عن المنتخبات المشاركة وهي: الكويت وسورية والعراق وفلسطين وعمان إلى جانب المنتخب اللبناني المضيف.



وتشكل البطولة التي تقام بإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة ومن تنظيم شركة «غلوبال أكتيف سبورتس» مناسبة مهمة للمنتخبات المشاركة للاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة القارة نهاية الشهر المقبل. وستوزع المنتخبات المشاركة على مجموعتين.



المجموعة الأولى: الكويت ولبنان والعراق. والمجموعة الثانية: سورية وفلسطين وعمان. وتفتتح البطولة السبت 17 فبراير على ان يكون النهائي الثلاثاء 20 منه بين بطلي المجموعتين على اللقب.



ورحب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أكرم الحلبي بالأشقاء العرب، متمنيا للجميع الاستفادة من البطولة لأفضل تحضير ممكن في أجواء صحية ومناسبة. وقال «ان بيروت ستعود لتحتضن الأشقاء العرب أندية ومنتخبات، بعدما أكدت كرة السلة اللبنانية حضورها إقليميا وعالميا». وعبر الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق، رئيس اللجنة المنظمة، عن سعادته لوجود المنتخبات العربية ولاسيما المنتخبات الخليجية في لبنان «على رغم الظروف الإقليمية، لتؤكد المسابقة أن بيروت هي دائما مدينة للحياة».