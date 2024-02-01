

يعقوب العوضي



يواصل فريق كرة اليد الأول بنادي النصر استعداداته لبطولة الدوري التي ستنطلق الثلاثاء المقبل على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث سيقص شريط الافتتاح فريقا التضامن والفحيحيل في الـ 4.30 مساء، فيما يفتتح العنابي مشواره بالبطولة عند الـ6.00 بمواجهة الصليبخات. ويختتم اليوم الأول من البطولة بمواجهة السالمية مع اليرموك في الـ7.30. ويقود تدريب النصر المدرب الوطني مناور دهش ومساعده التونسي مصطفى لحول ومدرب حراس المرمى محمد علي، واستعان العنابي بمحترفين هما المصري محمود نعمان والبوسني طارق قاسيموف. واستغنى العنابي عن إقامة معسكر خارجي مفضلا خوض مباريات ودية.