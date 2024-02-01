

حقق لاعب المنتخب الوطني للرماية عبدالعزيز السعد رقما جديدا بعد حصوله على المركز الخامس في منافسات «سكيت» ببطولة كأس العالم للرماية 2024 (مسدس وبندقية وخرطوش) التي تستضيفها مصر.



وقال السعد في تصريح إنه تمكن من الحصول على المركز الخامس، مؤكدا أن هذه الانطلاقة بداية مشاركات ونتائج لمراكز أعلى في بطولات قادمة خارجية.



وأضاف أن «البطولة تضم 10 ميادين تعاملنا على خمسة منها»، مشيرا إلى أنه «تمكن من إحراز العلامة الأولى للرماية كاملة 75 من 75 ثم جاءت نتيجة العلامة الثانية بنتيجة 49 من 50 والأخيرة والتي كانت سبب التأهل جاءت بنتيجة 124 من 125، وهذا يعد رقما جديدا باسمه».



وأشاد السعد بدعم الجهاز الفني للمنتخب والقائمين عليه لتوفير كل الاحتياجات للاعبي الرماية المشاركين خلال فترة المعسكر.



ويشارك في بطولة كأس العالم للرماية التي تقام على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمنافسات (مسدس وبندقية وخرطوش) أكثر من 600 رام يمثلون 66 دولة.



وأحرز الرامي المصري عزمي محيلبة الميدالية الذهبية في البطولة، فيما حقق الانجليزي بين ليويلين الميدالية الفضية، وحصل الألماني سفين كورتي على البرونزية. وشارك منتخبنا في البطولة بالراميين عبدالعزيز السعد وعبدالله الطرقي.