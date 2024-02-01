

عبدالعزيز جاسم



استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة على قيد المحترفين النيجيري بنجامين تيــدي والجزائـري رضــا أمين بـدلا مـن اللاعبين البرازيلي دوغلاس فالي والجزائري عماد الدين عزي.



وكانت إدارة كاظمة تتباحث حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس موعد اغلاق باب الانتقالات الشتوية حول أمر التخلي عن المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد والتعاقد مع لاعب مهاجم بدلا منه، حيث لن يتمكن ميشيل من الانضمام للفريق قبل 9 الجاري على أقل تقدير نظرا لظروفه الخاصة، وهـو أمــر قد يساهم بفســخ عقده بشكل رسمي، وبالتالي سيعتمد المدرب محمد دهيليس في قلب الدفاع على رضا أمين وحمد حربي، على أن يكون بديلاهما في حال غياب او إصابة أي منهما لاعب الوسط خالد شامان والظهير محمد خالد.