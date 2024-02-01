بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية ملكا لماليزيا الصديقة، متمنيا سموه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت وماليزيا الصديقة المزيد من التطور والنماء.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الرئيس الكولونيل أسيمي غويتا رئيس الحكومة الانتقالية في جمهورية مالي الصديقة أعرب فيها عن خالص التهنئة لسموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء لدولة الكويت، وراجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية. هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.