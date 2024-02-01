احتفت محافظات الكويت الست بمراسم رفع العلم إيذانا باحتفالاتها بالذكرى الـ63 للعيد الوطني والـ33 ليوم التحرير.



وقال محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي الأصفر في كلمة خلال رفع العلم في قصر نايف بمحافظة العاصمة إن الاحتفالية تعبير صادق لكل معاني الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء من أبناء الكويت ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة.



وتقدم الأصفر بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي بهذه المناسبة العزيزة.



ولفت إلى أن هذه المناسبة السنوية تستوجب الوقوف أمامها لما تحمله من معان وطنية عظيمة كتعبير صادق لمحبة الكويتيين لوطنهم وتقديرهم للقيادة السياسية عبر رفع العلم خفاقا في كل بقعة على هذه الأرض الطيبة.



وجدد الأصفر العهد لصاحب السمو الأمير بالعمل خلف قيادته الحكيمة لبناء الوطن وترسيخ مكانته.



من جهته، قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في كلمة خلال حفل رفع العلم بديوان عام محافظة الأحمدي إن هذه المناسبة تأتي تذكيرا لمآثر أصحاب السمو أمراء البلاد الراحلين، طيب الله ثراهم، ومسيرة الآباء والأجداد وتضحيات شهدائنا الأبرار لصون عزة وكرامة الوطن وإبقاء رايته عالية خفاقة.



وتوجه الشيخ فواز الخالد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، داعيا المولى أن يديم على الكويت الأمن والأمان والاستقرار.



من جانبه، قال محافظ الجهراء ناصر الحجرف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المناسبة مدعاة فخر واعتزاز بما سطره أبناء الكويت الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الكويت تحت ظل القيادة الحكيمة.



ورفع الحجرف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة الغالية.