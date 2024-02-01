

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.



واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذي اعتبرته غير مناسب خاصة في ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التي أثيرت أثناء اجتماع اللجنة.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب أمس، برئاسة د.فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.



وشهد اجتماع اللجنة مناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي - الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022-2023. ومناقشة الحساب الختامي لموازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022-2023.



واختتمت اللجنة اجتماعها أمس بمناقشة الحساب الختامي لموازنة هيئة الدواء المصرية - هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022-2023.