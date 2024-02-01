

بيروت - اتحاد درويش



ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات موضوع الأمن السيبراني على المستوى العام والاختراقات لشبكة المطار ومجلس النواب بحضور وزير الاتصالات جورج قرم ومدير عام شركة «أوجيرو» عماد كريدية وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش.



وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ان العديد من الأسئلة طرحت على ممثلي الأجهزة الأمنية وتحديدا على مدير عام «أوجيرو» خصوصا حول الاتفاق مع الشركة الأميركية التي تحدث عنها الإعلام وأن فيها أناسا من جنسيات أميركية يحملون الجنسية الإسرائيلية وأنها قامت باختراقات للأمن اللبناني وأخذت داتا كبيرة. وأوضح الموسوي نقلا عن كريدية أن الاتفاق مع الشركة لا يسمح لها بأن تطلع على داتا اللبنانيين، إنما على تقييم البنى التحتية، موضحا أن ما قاله كريدية يفترض أن يواصل النقاش فيه الأسبوع القادم لأن هناك معلومات لم يحملها معه إلى اللجنة.



وأضاف الموسوي ان كريدية يتحمل مسؤولية ما قاله في هذا الموضوع، انه لم يسرب أو يجري أخذ أي معطى ولم يكن هناك من مجال لأخذ أي داتا من شركة أوجيرو أو من وزارة الاتصالات عبر العقد الذي وقعه كريدية مع الشركة أيام الوزير حمال الجراح ويقول كريدية أن الداتا التي أخذتها الشركة تتغلق بتقييم البنى التحتية وليس داتا اللبنانيين.



وأشار الموسوي إلى أن لبنان أمام حالة انكشاف كاملة أمام العدو الصهيوني وأنه يجب على الأجهزة والوزارات اتخاذ الإجراءات، وأهم إجراء هو التوصل إلى اللجنة الوطنية العليا للأمن السيبراني، مؤكدا على متابعة هذا الموضوع من قبل مجلسي النواب والوزراء من أجل إقرار هذه اللجنة.



وقال الموسوي ان لبنان سوف يبقى مكشوفا أمام اختراقات من كل نوع وصنف ومن أعداء وأصدقاء إذا لم يتم التوصل إلى إقرار اللحنة الوطنية للأمن السيبراني، والتي يفترض أن هذا الموضوع كان موجودا في 2018 وحتى اليوم لم توضع له المراسيم التطبيقية، لذلك لابد من تعاون حثيث ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية.