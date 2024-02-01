

بيروت ـ داود رمال



ناشدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «الكتل النيابية والسياسية لتبدأ حوارات فعلية وعملانية تفضي في اسرع وقت إلى انتخاب رئيس للجمهورية بإرادة اللبنانيين يحمل في شخصه المواصفات المطلوبة لهذه المرحلة» واعتبرت «أن استمرار الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية في الحكومة وفي المجلس النيابي جريمة بحق الدولة التي تتفكك مؤسساتها امام اعين العالم مما يدفع باللبنانيين إلى اليأس والهجرة ويسمح للعبة الدولية الخبيثة بالتعامل مع لبنان كساحة لتصفية الصراعات وحل مشاكل الآخرين».



وأشارت إلى أنه «من الواضح ان حكومة الكيان الاسرائيلي لا تريد وقفا لاطلاق النار في غزة لا بل تهدد بمزيد من الحروب، وهذا بحد ذاته سبب كاف ليكون لبنان مستعدا لمواجهة اي احتمال ليس فقط بالاعتماد على المقاومة، بل بإعادة تكوين سلطة منسجمة ومتوازنة تملك برنامجا انقاذيا واصلاحيا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والادارية تحصن لبنان وشعبه في هذه المرحلة الخطيرة».