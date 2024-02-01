أصدر رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بيانا ردا على رئيس مجلس النواب نبيه بري حول استعداده لعقد جلسات لانتخاب الرئيس.



وقال جعجع في بيانه: إذا صح ما نشرته الصحف عن لسان الرئيس نبيه بري إنه «مستعد لعقد جلسة انتخابات رئاسية، لكن تسبقها دعوة إلى الحوار للاتفاق على اسم الرئيس ليعمل البرلمان على انتخابه»، فإذا صح ذلك يعني عود على بدء، ويكون قرار الممانعة مازال على حاله لجهة تعطيل الانتخابات الرئاسية.



وأضاف: معلوم أن قنوات الحوار مفتوحة وعاملة بين الكتل النيابية كلها، وقد حصل تبادل أسماء منذ ما قبل سريان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، لكن كل هذه المحاولات اصطدمت بتبني محور الممانعة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وإصراره على هذا الترشيح، رغم عدم قدرته على انتخابه واستخدامه التعطيل كوسيلة لاستمرار الشغور، ومازال هذا الفريق متوقفا تحديدا عند هذه النقطة.



وتابع: الحوار بين الكتل النيابية لم ينقطع يوما، لكن للأسف لم يسفر أي نتيجة على خلفية تمسك محور الممانعة برئيس تيار المردة، أو لا أحد.



وقال: من هذا المنطلق الدعوة إلى الحوار هي كناية عن دعوة لتبني ترشيح الوزير فرنجية، فيما الحل الوحيد لملء سدة الرئاسة يكمن في دعوة الرئيس بري في أسرع وقت ممكن، إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية، وليتمسك بعدها محور الممانعة بمرشحه قدر ما يريد، ولتقم بقية الكتل النيابية بترشيح من تريد، ومن يربح من خلال هذه الطريقة، سنهنئه جميعا وسنتعاطى معه على أنه رئيس الجمهورية الجديد.