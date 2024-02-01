

ودَّع منتخب البحرين منافسات كأس آسيا 2023، المقامة حاليا في دولة قطر، من الدور ثمن النهائي بعد خسارته أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-3 في المباراة المثيرة التي جمعتهما أمس على ستاد «الثمامة».



شهدت أحداث الشوط الأول بعض الإثارة والندية، حيث استحوذ «الساموراي» منذ البداية على وسط الميدان بحثا عن اختراق الدفاع «الأحمر» المتمركز بشكل جيد في الخلف، وحاول اختراق الدفاع البحريني من خلال عدة التمريرات العرضية، إلا ان البحرينيين كانوا بالمرصاد ليحرموا المنافس من خلق أي فرص خطيرة.



وجاء أول ظهور بحريني على المستوى الهجومي في الدقيقة 28 عندما سدد علي مدن كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الياباني. ورد اليابان سريعا بتسديدة قوية في الدقيقة 30 ارتدت من القائم للمهاجم ريتسو دوان الذي لم يجد صعوبة في تسجيل أول أهداف اللقاء.



واستمر الضغط الهجومي القوي لليابان بحثا عن إضافة الهدف الثاني وسدد ناكامورا كرة أرضية خطيرة تحولت إلى ركنية في الدقيقة 36. حاول المنتخب البحريني الاحتفاظ بالكرة وكسر رتم المنتخب الياباني في الدقائق المتبقية حتى انتهت أحداث الشوط بتقدم اليابان بهدف نظيف. وبدأ الشوط الثاني بمحاولات من منتخب البحرين للاستحواذ على الكرة، إلا أن «الساموراي» الياباني نجح سريعا في تعزيز تقدمه بهدف ثاني عن طريق نجمه كوبو في الدقيقة 49.



وأصبحت المباراة أكثر إثارة بعد تحرك المنتخب البحريني هجوميا ومحاولة تقليص الفارق، بينما شكلت الهجمات اليابانية السريعة خطورة كبيرة على دفاع البحرين المتقدم نسبيا.



وتحسن أداء منتخب البحرين بشكل واضح وضغط بشكل قوي على اليابان في وسط ملعبه.



وفي الدقيقة 64 سجل «الأحمر» هدف تقليص الفارق بعد خطأ فادح من حارس المرمى الياباني زيون سوزوكي الذي وضع الكرة في مرماه بالخطأ.



واستمرت السيطرة البحرينية في وسط الملعب، إلا أن المنتخب الياباني نجح في خطف هدف ثالث قاتل بمهارة فردية رائعة من المهاجم يويدا في الدقيقة 72.



وتراجع أداء البحرين بعد الهدف الثالث بينما حاول منتخب اليابان تسجيل هدف رابع مستغلة انطلاقات البديل المهاري ميتوما الذي أضاع أكثر من فرصة محققة.



واستمرت المحاولات المتبادلة بين المنتخبين حتى أطلق الحكم الكويتي أحمد العلي صافرة نهاية اللقاء بتأهل اليابان لربع نهائي البطولة.