

أوضح رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، ناصر الخليفي، أن الرابطة تواصل العمل مع الاتحادين الدولي «فيفا» والأوروبي «يويفا» لتطوير اللعبة، مشددا على ضرورة عدم المساس بالبطولات الأوروبية الـ 3 بالرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يخص أزمة أندية «السوبر ليغ»، مشيدا في الوقت نفسه بنجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا 2023.وقال الخليفي، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الرابطة في الدوحة، إن أعضاء رابطة الأندية الأوروبية يتواجدون في قطر للمرة الثانية، وذلك بعدما تواجدوا خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أشادوا بالتنظيم القطري المثالي للبطولة الآسيوية.وأضاف أن ردة فعلهم إيجابية للغاية عن دولة قطر والأحداث الرياضية الكبرى التي تنظمها خلافا لما يتردد دائما، وكذلك عن قدراتها وإمكاناتها المتعددة وتقاليدها وعاداتها، وما يرونه من كرم واستقبال وحفاوة من المواطنين والمقيمين في قطر.



وأعرب الخليفي عن فخره بتنظيم دولة قطر لأكبر حدث كروي قاري بهذه الصورة المثالية، وهو ما يدل على العمل والجهد الكبيرين من قبل القائمين على الرياضة. وكشف عن أن اجتماع رابطة الأندية الأوروبية في الدوحة، تم خلاله تنصيب الكثير من أعضاء اللجان في الرابطة، فضلا عن إقرار تصنيف الأندية الذي سيتم اعتماده في المسابقات الأوروبية الثلاث (دوري الأبطال، اليوروبا ليغ، ودوري المؤتمر). وشدد رئيس رابطة الأندية الأوروبية على أن الاجتماع ناقش قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يخص الأزمة القضائية التي نشبت بين أندية «السوبر ليغ» والاتحاد الأوروبي، حيث شدد على أن القرار لن يغير شيئا وإنما بالعكس سيقوي الأندية والبطولات الأوروبية.