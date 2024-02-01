

أرجع المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة تأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في دولة قطر، إلى التركيز الشديد والروح العالية والمثابرة «الغرينتا» التي ظهر عليها اللاعبون خلال مباراة العراق (3-2) في دور الـ 16.



وأكد عموتة أن المواجهة كانت جيدة من المنتخبين، وقال: العراق قدم أداء مميزا، لكن الأردن نجح في العودة بالتوقيت المناسب بفضل التركيز الجيد من اللاعبين وحفاظهم على التوازن الذهني في اللقاء.



وشدد عموتة على أنه منذ أن تولى مهمة تدريب المنتخب الأردني عمل على غرس روح الأداء القتالي في اللاعبين، وأن يقدم اللاعب مستوى جيدا مدعما بالإيمان والثقة بالنفس في تحقيق الفوز، مؤكدا أن كل اللاعبين لعبوا المباراة بروح الأداء الجماعي وبشكل مميز. وأضاف عموتة: لعبنا بكل جدية وإصرار وتحلينا بالصبر ولم نفقد الأمل وسجلنا هدفين في الوقت بدل الضائع، والتأهل بهذا السيناريو ميزة إيجابية للغاية على المستوى الذهني ستساعد الفريق في الأدوار المقبلة.



وأتم عموتة بقوله: المباراة المقبلة في الدور ربع النهائي أمام طاجيكستان ستكون قوية أمام منتخب متطور، مشيرا إلى أنه سبق أن لعب منتخب الأردن أمامه وانتهت المباراة بالتعادل، مشددا على أنه في الأدوار الإقصائية لا يوجد منتخب صغير وآخر كبير، وأن الجميع سيلعب من أجل التأهل.