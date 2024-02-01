

أعرب المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان، عن سعادته بتأهل فريقه إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا، بفوزه على المنتخب السعودي 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وقال كلينسمان إن منتخبه واجه منافسا صعبا، مؤكدا أن لاعبيه ارتكبوا بعض الأخطاء في الشوط الأول، لكنهم تمكنوا من تدارك الأمور في الشوط الثاني.



وأضاف: نحن سعداء بالفوز والتأهل، وكانت لدينا فرص للتهديف أكثر من المنتخب السعودي وبلغنا ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لنا، ونتمنى أن نواصل تحقيق الفوز في مباراتنا المقبلة ونتأهل للدور المقبل.



وفيما يتعلق بمنافسهم منتخب أستراليا في المباراة المقبلة، أكد المدرب أن الفوز على المنتخب السعودي سيمنحهم طاقة إيجابية وحافزا كبيرا للاستعداد الجيد لمباراة المنتخب الأسترالي.



وأعرب كلينسمان عن سعادته بالعمل مع لاعبي منتخب كوريا الجنوبي، ولفت إلى أنه استمتع بالعمل مع هذه المجموعة «لأنهم يحاولون إسعاد وطنهم».



وفي ختام حديثه، قال مدرب المنتخب الكوري: أحترم المنتخب الأسترالي كثيرا، ولم أعد بالفوز بلقب البطولة بل صرحت سابقا وقلت إننا نملك منتخبا جيدا، ونحترم كل منافسينا، ونسعى إلى تقديم مردود قوي في كل مباراة لتحقيق الفوز.