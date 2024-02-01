

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



سيطرت حالة من الغضب على الشارع الرياضي السعودي عقب توديع «الأخضر» لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023 بعد الخسارة أمام المنتخب الكوري الجنوبي 2-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليلحق المنتخب الكوري بركب المتأهلين إلى ربع النهائي ويواجه منتخب أستراليا.



وألقت أحداث المباراة بظلالها على الساحة الرياضية، وذلك بعد تصرف مفاجئ، من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني عندما غادر الملعب قبل الحسم الرسمي لركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية في ثمن نهائي كأس آسيا.



من جانبه، أعرب مانشيني، عن حزنه الشديد لتوديع منتخبه بطولة كأس آسيا، من دور الـ 16. وتقدم المدرب بالاعتذار على مغادرته ملعب المباراة قبل انتهاء ركلات الترجيح، وقال: كنت أعتقد أن ركلات الترجيح انتهت لذلك غادرت، وأشكر كل اللاعبين على ما قدموه أثناء المباراة، وقد تحسن مردودهم كثيرا.



وعن الخسارة وتوديع البطولة، قال المدرب: في كرة القدم هناك فوز وهزيمة، مشيرا إلى أن لديه منتخبا قويا وقد خسر بركلات الحظ.



المسحل يعتذر ويشكر اللاعبين



في المقابل، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اعتذارا لجماهير «الأخضر» بعد الخروج من كأس آسيا في الدور ربع النهائي بعدما قدم الأخضر أداء مشرفا أمام كوريا الجنوبية.



وكتب المسحل، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الحمد لله على كل حال.. أشكر كل نجوم الأخضر على ما قدموه خلال بطولة كأس آسيا، والتي انتهى مشوارنا فيها بركلات الترجيح».



وأتم: «أتقدم بالشكر الجزيل لكل جماهير الأخضر المخلصة، التي دعمت وساندت بشكل كبير، ونعتذر لهم، والقادم أفضل».



وفي تصريح آخر، وصف المسحل واقعة مغادرة مانشيني الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح مع كوريا الجنوبية بـ«تصرف غير مقبول».



وقال: «ما حدث أمر غير مقبول.. المدرب اجتمع باللاعبين بعد المباراة وشكرهم على الأداء المشرف وواساهم، لكن يبقى تصرفه غير مقبول بالنسبة لنا».



وعن إمكانية إعفاء المدرب من منصبه بسبب ذلك، أجاب: «من السابق لأوانه الحديث عن قرارات، العمل الفني بالنسبة لنا جيد لكن توجد بعض التصرفات تحتاج إلى تقييم، وبعدها سنتخذ الإجراء المناسب».