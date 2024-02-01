أعلن البيت الأبيض أن الفصيل الذي يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية في العراق" يقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة" المقاومة الإسلامية في العراق التي تضم عددا من الفصائل الموالية لإيران "نفذت " الهجوم.

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة سترد "في التوقيت والطريقة" المناسبين لها.

وقال "كونكم لم تروا أي (رد) في الساعات الـ48 الأخيرة، لا يعني أنكم لن تروا شيئا.. ما سترونه أولا لن يكون الأخير".

من جهة اخرى، دمرت القوات الأميركية صاروخا تابعا للحوثيين في اليمن كان يمثّل "تهديدا وشيكا" لطائرات أميركية، وفق ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وجاء في بيان لـ"سنتكوم": "قامت قوات القيادة المركزية الأميركية بقصف وتدمير صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان معدا مسبقا للإطلاق".

وأضاف البيان أن القوات حددت "موقع الصاروخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الأميركية"، من دون تحديد نوع تلك الطائرات أو موقع الضربة.

من جهة اخرى، اصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل هذا البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري.

وقالت أمبري "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها.

جاء ذلك بعد أن أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا عددا من الصواريخ على سفينة أميركية قالوا إنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية.